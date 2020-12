Bakan Kasapoğlu, sporda inovasyonun önemini vurguladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG ödül töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.



Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"İnovasyon ruhunun, modern yüzyılda önemli dinamiklerden bir tanesi olduğuna inandığımızı ifade etmek istiyorum. Dünyada bilim, teknoloji, sanayi alanındaki değişim ve gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerlerken, alışkanlıklarımız ve ihtiyaçlarımız da aynı hızda değişiyor. İçinde bulunduğumuz çağda bu hızlı değişimin gerisinde kalmayanlar, yeni arayışlara yönelen, üretken ve vizyoner sanayiye sahip olanlar, çağın adeta yükselen yıldızı haline geliyorlar. Bizler de saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, Türkiye'yi adım adım büyütüyor ve yarınlara inançla, cesaretle yürüyoruz. Hamdolsun Türkiye bugün kendi göbeğini kendi kesebilen bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmıştır. Kendi göbeğini kendi kesmenin, üretmenin, yeniliğin, keşfetmenin gücünü ve ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, istiklali tam, ancak bağımsız bir milli ekonomi ile mümkündür. Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak, çalışmakla üretmekle yarınları adım adım inşa etmekle mümkündür."



Kendi değerini kendisi üreten ve bağımsızlığını koruyan bir sanayinin, ancak inovasyon sayesinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Bu çerçevede bizler de yenilikçi yaklaşımlarla hareket ediyor, tesislerimizde, projelerimizde, çalışmalarımızda son teknolojik çalışmaları önceleyip hem inovatif hem de daha fonksiyonel, işlevsel bir çalışmayı ve bu çerçevede de maliyeti az olanları tercih ediyoruz. Spordaki bu yenilikçi yaklaşımlar spor camiasına, sporculara, yöneticilerine önemli anlamda katkı sağlayan, bu noktada da başarıyı getiren önemli unsurlardır. Bununla birlikte 'sporda inovasyon' günümüzün hem hayret uyandıran hem de gereklilik arz eden konularından bir tanesi. Sporda inovasyon, sağlıklı bir toplumu inşa etme yolunda, elit sporcularımızın performansını artırma ve onlara katkı sağlama yolunda ve bu vesileyle de spor turizmi noktasında da pek çok anlamda elimizi güçlendiren bir konu. Sporda inovasyon kolaylaştıran, kazandıran, ikbal sağlayan bir konu. Günümüz teknolojik gelişmelerinin yansımalarını organizasyonlar, ev sahiplikleri dahil olmak üzere sporun her alanında görüyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Dünyanın güneş enerjisi ile en fazla elektrik üreten spor tesisi Antalya Stadı'dır"



Bakan Kasapoğlu, sporda 2000'li yılların başından itibaren çok fazla yeniliğe rastlandığını, Türkiye'nin de çağın gerisinde kalmadığını dile getirdi.



Antalya Stadı'nı örnek olarak gösteren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyanın güneş enerjisi ile en fazla elektrik üreten spor tesisi Antalya Stadı'dır. Antalya Stadı güneş enerjisi santrali, ortalama 1 milyon 810 bin 400 kw/saat elektrik üreten ve bu anlamda da 547 kişinin günlük hayatındaki elektrik ihtiyacının tümünü karşılayan bir tesisimiz. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz kapsamında kullanılan havuzlarımız da yine bu çerçevede değerlendirilebilir. Yüzme havuzu olmayan bölgelerde kurulan bu sportif inovasyon ürünleri, binlerce gencimizin hızlı bir şekilde yüzme öğrenmesine ve havuzlara erişim sağlamasına aracılık etti. Yine Passolig, Türkiye'de futbol müsabakalarına giriş için gerekli olan elektronik bilet sistemi olarak bilinmekte. '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' uyarınca, 2014 yılında hayata geçirilen bu uygulama sayesinde kağıt bilet kullanımı sona ermiş, taraflar stadyum önlerinde bilet kuyruğunda beklemekten kurtulmuşlardır."



- "2023 hedeflerimiz bizler için önemli bir vizyon çalışmasıdır"



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, inovasyonun bireysel değil toplumsal bir fayda olduğunu aktararak, Türkiye'de sporcu havuzunu da çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde yaptıklarını belirtti.



"Spor Bilgi Sistemi" içerisinde yetenek tarama modülünün, tamamen çevrim içi uygulamayla ortaya çıktığını anlatan Kasapoğlu, "Bu ölçümlere yaklaşık 1 milyon 300 bin gencimiz, öğrencimiz katılmış ve onların bu anlamdaki değerleri, verileri 'e-devlet' üzerinden oluşturulan spor karnesi yoluyla paylaşılmıştır. Bu çerçevede 1 milyon 300 bin öğrencimizin verileri doğrultusunda, ülkemizin sportif norm değerleri çalışması oluşmaktadır. Bu çalışma Türk sporunun aydınlık yarınlarını inşa etme yolunda adeta bir devrimdir. Bakanlığımızdaki çalışma ekiplerimiz, geliştirdikleri 'Spor Bilgi Sistemi' sayesinde hem bürokratik hantallığı hem de gecikmeleri engellemektedirler. Yine bu çerçevede 2023 hedeflerimiz bizler için önemli bir vizyon çalışmasıdır ve bu anlamda pek çok uygulamayı pek çok inovatif ilerlemeyi de ortaya koymaktayız." diye konuştu.



Spora yönlendirme ve erken branşlaşma konusunda, akıllı öğrenme metotlarını kullanarak, halihazırda performans sporcularının biyometrik modellemelerini yaptıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Uygulamamız bilimsel veriler ışığında Türk sporunun gelişmesi adına büyük katkılar sunmakta ve şimdiden gençlerimizin dünyada bir yıldız gibi parlayacağını bizlere müjdelemektedir. İnovasyonun, spor organizasyonlarında en güzel şekilde ülkemizin gerçekleştirdiği, en sıcak şekilde ev sahipliğinde organize ettiği spor organizasyonlarına da etkisi muhakkak çok büyük. Organizasyonların yapıldığı tesislerde, kullanım kolaylığı sunması açısından mühendislik çözümleri ile teknolojik gelişmeler yoğun bir şekilde kullanılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin her yerinde 7 gün 24 saat yaşayan spor tesisleri inşa ettiklerini belirten Kasapoğlu, bu tesislerin aynı zamanda modern ve akıllı teknoloji ile donatılmış birer yaşam alanı olduğunu vurguladı.



- Kod adı 2023 Projesi ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri



Kasapoğlu, "Kod adı 2023 Projesi" ve "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" hakkında da bilgiler verdi.



Gençlik merkezlerinin inovasyon ve girişimcilik alanlarında olağanüstü işlere imza attığını söyleyen Kasapoğlu, şunları aktardı:



"Bunlardan biri, 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz Kod Adı 2023 Projesi'dir. Proje kapsamında gençlerimize algoritma, kodlama, elektronik ve robotik programlama, oyun ve animasyon, mobil uygulama eğitimleri veriyoruz. Ayrıca milli yazılımların önemi, erken yaşta kodlama eğitimi, dijital bilgi güvenliği, siber güvenlik, etkili sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama üzerine de pek çok eğitim, seminer programları gerçekleştiriyoruz. Kod Adı 2023 Projesi kapsamında gençlerimizin üretmiş oldukları ürünler ve projeler önde gelen teknoloji fuarlarında sergilenmekte ve bu anlamda pek çok gelişmeyi de hep birlikte gururla gözlemlemekteyiz."



Diğer bir projenin de "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle çok vizyoner, çok üstün bir proje, gençlerimiz için geçtiğimiz yıl hayata geçti. 12 farklı ildeki gençlik merkezimizde teknoloji atölyelerini kurarak ve geliştirerek, gençlerimizin takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile çok daha üretken olmaları için onları desteklemeye devam ediyoruz. Gençler bu atölyelerde tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık teknolojileri ve yapay zeka konularında eğitimler alıyorlar. Hayatı, sadece kendisi için değil başkaları için de kolaylaştıracak işler yapmayı çok önemseyen, bu anlamda engel teşkil edecek taşı kaldırmayı bile sadaka olarak gören bir dünya anlayışı, günümüz küresel arayışına verilmesi gereken önemli bir mesajdır." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde mücadeleye büyük bir inançla devam ettiklerini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"İki günü birbirine denk olan ziyandadır ilkesi, ilerleme ve yenilik çalışmalarımızın mihenk taşıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, inovasyon kavramına bu çerçeveden bakıyor ve bu yolda gençleri teşvik eden çalışmalarımıza ve sporu inovasyonla yeniden yorumlamaya devam ediyoruz. Şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün her alanda girişimcisine, gencine, üreticisine, sporcusuna her türlü imkanı sağlayacak güçtedir, kudrettedir. Türkiye'nin kervanı, bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin heyecanıyla, inancıyla yürüyecek. İstikbalimiz genç nesillerimizin hayallerinde yükselecek. Bu vesileyle, Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz başta olmak üzere, bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese, bir kez daha şükranlarımı sunuyor sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."