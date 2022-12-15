Bakan Kasapoğlu sordu, teknik direktörler cevapladı

Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde bir araya gelen teknik direktörler Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin, bir panel kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sorularını yanıtladı.Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp yöneticileri, teknik direktörler, futbolcular ve sporcular katılım sağladı."Türk sporunda global başarı hedefleri" panelinde moderatörlük yapan Bakan Kasapoğlu, teknik direktörler Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'e, hedefleriyle ilgili sorular yöneltti.Tüm soruları soran ve arada değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, spor sevgisini aşılamanın aileden başladığını, kamu kurumlarıyla çok ciddi adımlar attıklarını, Milli Eğitim Bakanlığıyla ilkokuldaki her öğrenciyi bir branşa yönlendirme projesine başladıklarını ve böylece 4. sınıftan mezun olmadan her bir öğrencinin lisans sahibi olabileceğini söyledi.Projelerinden bahseden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, uluslararası alanda başarı kazanmanın önemine değinerek,dedi.Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ileri dönük adımlar atmaları gerektiğini ve ulaşılabilecek çok hedef olduğunu aktaran Buruk, şöyle konuştu:Bakan Kasapoğlu'nun Türkiye'deki tesisleşmeyle ilgili sorusunu yanıtlayan Buruk, üst yapıda önemli tesisler olduğunu ancak altyapı tesislerinde daha alınacak yol olduğunu anlatarak, lokomotif kulüplerdeki teknik adamların altyapıda önemli rolleri olduğunu, altyapı oyuncularının fiziksel-zihinsel olarak Avrupa futboluna hazırlanması gerektiğini, bu işlerin bir arada yapılması durumunda daha iyiye gidileceğini ve kısa vadede sonuca ulaşacaklarını düşündüğünü dile getirdi.Takımlarındaki yabancı oyuncuların Antalya'daki tesislere hayran kaldığını ve 15 altyapı oyuncusuna sahip olduklarını da kaydeden Buruk,değerlendirmesinde bulundu.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Bakan Kasapoğlu'nun, "Gençlerin dünyasında spor nerede duruyor?" sorusunu yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bakanlığın spor ve sporcuya verdiği destekten çok mutlu olduğunu söyleyen Belözoğlu,açıklamasında bulundu.Özellikle tesisleşme konusunda Avrupa ve dünyadan çok daha önde olunduğunu düşündüğünü dile getiren Belözoğlu,şeklinde konuştu.Dünya Kupası'nda bir önceki organizasyonun finalisti, Katar'da süren organizasyonun ise yarı finalisti Hırvatistan'ın başarısından örnek veren genç teknik adam,değerlendirmesini yaptı.Belözoğlu, Bakan Kasapoğlu'nun,şeklindeki sorusuna iseyanıtını verdi.Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, sporun birleştirici ve eğitici gücüne çok inanan bir insan olduğuna dikkat çekerek,dedi.Kasapoğlu'nun, tesisleşme konusunun çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin,ifadelerini kullandı.Türkiye'de yetenek keşfi konusunda sıkıntı olmadığını kaydeden Şahin,görüşünü aktardı.Şahin, Türkiye'nin 2002 başarısını yaşamış bir taraftar olarak Türkiye'nin tekrar Dünya Kupası'na katılmasını çok istediğini belirtirken, Türk bir tenisçinin Wimbeldon'da kupası kazanmasını hayal ettiğini de sözlerine ekledi.