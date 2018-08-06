  •  
    Beşiktaş'ın transferde hayaline ENGEL oldu!..
  •  
    Ve Yerry Mina'nın yeni takımı BELLİ OLUYOR!
  •  
    Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! BÜYÜK operasyon
  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi

Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı Vedat'ın hayalini gerçekleştirdi!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bedensel engelli Vedat Evsen'in en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Kaynak: Sporx.com
Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı Vedat'ın hayalini gerçekleştirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 20:59
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı bedensel engelli Vedat Evsen'in hayalini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray karşılaşmasını tribünden izleme hayalini dile getiren Vedat ile iletişime geçen Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı genci Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa Finali için Konya'ya davet etti. Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun girişimleri neticesinde Konya'ya gelen Vedat Evsen, bu özel organizasyon vesilesiyle taraftarı olduğu Galatasaray'ı tribünden izleme hayalini gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, karşılaşmanın devre arasında Vedat Evsen ile samimi bir sohbet gerçekleştirirken, Şırnaklı gencin yüreğindeki spor aşkını hiçbir zaman kaybetmemesini söyledi. Vedat Evsen ise hayatı boyunca unutamayacağı bir gün yaşadığını dile getirerek, "Şu anda büyük bir mutluluk yaşıyorum. Böylesine değerli bir akşamı bana hediye eden Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Vedat Evsen, buluşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için