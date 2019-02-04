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Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari'yi kabul etti.

Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi kabul etti
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04 Şubat 2019 15:20
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu ve Fraccari, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretinden dolayı Fraccari'ye teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, beyzbol ve softbol alanındaki karşılıklı iş birliğine hazır olduklarını belirterek, koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

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