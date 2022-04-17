Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i de mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





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