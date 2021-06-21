Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo'da ülkemizi temsil edecek sporculara mesaj

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ardından Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimlik Oyunlar için hazırlanan "Team Türkiye Koleksiyonu"nun lansmanını Modern Olimpik Hareket'in doğum günü olarak kabul edilen Olimpik Gün 23 Haziran tarihinde İstanbul'da Esma Sultan Yalısı'nda koreogafisi ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz'in gerçekleştireceği bir defile ile sunulacak.



Söz konusu etkinlikte Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen moda markaları ve tasarımcıları tarafından hazırlanan seyahat, seremoni, ve sportif kıyafetler kamuoyunun beğenisine sunulacak.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe spor ve moda dünyasından birçok isim katılacak. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 olimpiyatlarına gidecek sporculara şu mesajı verdi:



"Küresel bir rekabet ortamında olsanız da, olimpiyatların bir spor ve gençlik şenliği olduğunu unutmamanız gerekiyor. Sizler, bizim için sadece sportif başarılarınızdan çok daha değerlisiniz. Azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Tek başınıza bir branşı dünya çapında popüler hale getirebildiğiniz gibi; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora teşvik ediyor, saha dışındaki davranışlarınızla değer yaratarak ilham kaynağı oluyorsunuz. Elde edeceğiniz başarıları önemsediğiniz kadar, dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla bir arada olacağınız; barış ve kardeşlik coşkusunu doyasıya yaşayacağınız anların keyfini de sürmenizi dilerim."



Kıyafetlerde, Türk Bayrağı'nın renkleri ile Tokyo Olimpiyatları'nın ana rengi olan lacivert kullanıldı



Vakko tasarım ekipleri tarafından hayata geçirilen seromoni kıyafetleri, özel bir hikaye çerçevesinde estetik ve konforu bir arada sunmak üzere tasarlandı.



Tokyo 2020'de ülkemizi temsil edecek milli sporcularımız için üretilen ürünler arasında ceket, pantolon, spor pantolon, gömlek, kapüşonlu triko, tişört, spor ayakkabı, ayakkabı ve kumaş maskeler yer alıyor.



Seyahat ve seremoni olmak üzere her iki farklı kategoride kullanılacak kıyafetlerin tasarımında ana renkler olarak Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleri kullanıldı. Bu renklere, ince çizgiler halinde olimpiyatları ev sahipliği yapan Tokyo Olimpiyatları'nın ana rengi olan lacivert eklendi.



Spor Kreasyonunda Türk halı ve kilim motiflerinden ilham alındı



Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlarında sporcularımız, NIKE koleksiyonu üzerine ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç tasarımcı Bünyamin Aydın'ın tasarladığı sportif kıyafetler ile Türkiye'yi temsil edecekler.



Sportif kıyafetler üzerinde yer alan tasarımlarda, Türk kültür mirasının temel yapı taşlarından biri olan Türk halı ve kilim motiflerinden ilham alındı. Tasarım çalışması, Türk halı/kilim desenlerinde tekrar eden motiflerden esinleniyor ve özgünlük, birlik, yaratıcılık ve çeşitlilik kavramlarına vurgu yaparak dört ayrı monogram desenin bir araya getirilmesinden oluşuyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığının geliştirdiği yeni vizyon çerçevesinde büyük bir titizlikle hazırlanan Tokyo2020 Team Türkiye Koleksiyonunun, ilhamını köklerinden alan güçlü ve modern yaklaşımıyla Türkiye'nin tanıtım ve küresel imajına da olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.



