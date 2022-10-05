Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları kutladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, İtalya'nın Montesilvano şehrinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda toplam 10 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazanan genç sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."





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