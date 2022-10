Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik yüzme havuzu için açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, imkanları güçlendirip sporcu yetiştirerek, tesis yaparak Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirdiklerini söyledi.



Bolu'da olimpik yüzme havuzu açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kasapoğlu, vatandaşların, gençlerin ve sporcuların her şeyin en iyisine layık olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en iyisini ortaya koymaya çalıştıklarını kaydetti.



Yarının şampiyonlarının bu tesislerde yetişeceğini dile getiren Kasapoğlu, Türkiye'nin 21 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde eğitimden sağlığa, spordan ulaşıma pek çok alanda reform gerçekleştirdiğini dile getirdi.



Yatırımlar ile reformların mürekkebinde inanç, gayret, göz nuru, alın teri, emek, millete olan bağlılık, sevda olduğunu aktaran Kasapoğlu, bu aşkla hep birlikte daha güçlü ve müreffeh geleceklere koştuklarını aktardı.



Kasapoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi daha da ileriye taşımak için heyecanla, gururla yürüdüklerini belirterek, "Kirli oyunları bozmuş, kendi göbeğini kendi kesen bir ülke olmanın gururuyla yürüyoruz. İnsanlığın umudu, mazlumların sığınağı bir ülke olma, tarihten gelen sorumluluğu daha da ötelere, yeni nesillere taşıma farkındalığıyla yürüyoruz." dedi.



Güçlü şehirlerin güçlü toplumları beraberinde getirdiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, şehirleri sportif, sosyal ve kültürel imkanlarla güçlendirirken, vatandaşlara da güç kazandırdıklarını ifade etti.



Türkiye'nin her yerindeki spor tesisleri, yurtlar ve gençlik merkezlerinin vatandaşları karşılayacak nitelikte ve standartta olduğunu dile getiren Kasapoğlu, 20 yıl önce yarışacak sporcu dahi bulamadıkları branşlarda bugün rekor üzerine rekor, madalya üzerine madalya geldiğini anlattı.



Kısıtlı imkanlardaki yurt binalarının bugün otel konforu ve daha üst standartlarda hizmet verdiğine işaret eden Kasapoğlu, niceliği kadar niteliğiyle de benzersiz olan bu yurt yapısının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü, kudretini, genç odaklı yatırım anlayışını ortaya koyduğunu vurguladı.



Bakan Kasapoğlu, Bolu'da 2002'de 16 olan gençlik ve spor tesisi envanterinin 50'yi geçtiğini, olimpik yüzme havuzunun envantere kazandırılıp halkın kullanımına sunulduğunu belirterek, "İmkanları birer birer güçlendirip, spora erişimi kolaylaştırarak, sporcu yetiştirerek, tesis yaparak, ilmek ilmek işleyerek Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirdik." diye konuştu.



Salgın döneminde 5 milyon öğrenciye yüzme eğitimi verdiklerini belirten Kasapoğlu, açılışı yapılan tesiste yeni yıldızların yetişeceğine inandığını kaydetti.



"(İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü) Bu bir devrim"



Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü" çerçevesinde antrenörlerin ilkokullarda görevlendirilmesiyle, öğrencilerin mezun olmadan önce bir spor branşını öğrenmelerini sağlayacaklarını anlattı.



Çalışmanın çok kıymetli olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Bu ne demek? Her çocuğumuzun ilkokuldan bir spor branşını çok iyi derece bilerek mezun olması demek. Bu bir devrim. Bu, ülkemizin bugünleri, yarınları adına etkisini, başarısını daha güçlü hissedeceğimiz bir devrimin ilk etabı. Bu çalışmaların meyvelerini çok kısa sürede bu yetenekli gençlerimizle birlikte toplayacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.



Gençlerin ve çocukların yarınlara dair hayallerini büyütebilme arzusuyla çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, Türkiye'nin medeniyet kervanını yine gençlerle birlikte ebediyen yürütmeye devam edeceklerini dile getirdi.



Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, daire müdürleri, kurum amirleri, sporcular ve antrenörlerin katılımıyla olimpik yüzme havuzunun açılışını yaptı.



Kasapoğlu ve protokol üyeleri, daha sonra havuzda incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Katılımcı belgesi verdiği sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, antrenörlerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ