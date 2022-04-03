Bakan Kasapoğlu'ndan Nezih Alkış için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu, hayatını kaybeden Nezih Alkış için taziye mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan Kasapoğlu'ndan Nezih Alkış için taziye mesajı
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03 Nisan 2022 13:04
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk spor medyasının önemli isimlerinden Nezih Alkış için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, "Türk spor basınının duayenlerinden Nezih Alkış'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Nezih Alkış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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