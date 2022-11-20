Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçular için kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli kick boksçular için tebrik mesajı paylaştı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 19'u altın, 19'u gümüş ve 27'si bronz olmak üzere toplam 65 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. 39 ülkeden 1400 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."





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