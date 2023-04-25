Bakan Kasapoğlu'ndan "Karşıyaka Stadı" açıklaması:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nın yapımında engellerle karşılaştıklarını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Karşıyaka Stadı' açıklaması:
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25 Nisan 2023 15:43
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nın yapımında engellerle karşılaştıklarını belirtti.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40'tan fazla stat yaptıklarını, İzmir'de de Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı sporseverlerin hizmetine sunduklarını aktardı.

İzmir'deki Karşıyaka Stadı'nın henüz tamamlanmadığını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef engellerle karşılaştık yoksa stadın yapımı bitmişti şimdiye kadar. İzmir'de 3 stadın temeli aynı anda atıldı. Biz talep neyse bugüne kadar gereken adımlarımızı attık."

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