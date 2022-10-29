Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu mesajında, "Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği 2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, rakibi VakıfBank'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Opet takımını kutluyorum. Dördüncü kez kupayı müzesine götüren sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyor, VakıfBank takımını da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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