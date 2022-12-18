Bakan Kasapoğlu'ndan, Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan VakıfBank ile organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i kutladı.



Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:



"Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya Spor Salonu'nda oynanan Şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takım ile üçüncü olarak bronz madalya elde eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Her iki temsilcimize de başarılar diliyorum."





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