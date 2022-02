Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 55 ilde 66 Deneyap Atölyesi'nde gençleri daha güçlü yarınlara hazırladıklarını belirtti.



Bakan Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavının yapıldığı Ankara'da gençlerle bir araya geldi.



Gençlerin, teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavları bu hafta sonu 27 il ve 38 merkezde yapılıyor.



Bakan Kasapoğlu, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu ve Ufuktepe Gençlik Merkezi'ndeki üçüncü faz sınavlarının yapıldığı salonları gezdi, gençlerle sohbet ederek başarı diledi.



Gençlerin aileleri ile de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, gençleri yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için gayret ettiklerini belirterek, "Gençlik merkezlerimizin sayısı 400'e yaklaştı, en yakın sürede 400. gençlik merkezimizi açacağız. 300'e yakın genç ofis, 400 gençlik merkezi hakikaten tüm gençlerimizi kucaklayan, onları her alanda kültürden sanata, sanattan spora, bilime kadar her alanda geliştiren, destekleyen, teşvik eden ve 7/24 gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin hizmetinde olan yatırımlarımız, çalışmalarımız. Bu çerçevede Deneyap Atölyeleri, gençlik merkezlerimizin önemli çalışma alanlarından biri." ifadelerini kullandı.



Deneyap Atölyeleri'nin faaliyetlerine ilişkin Kasapoğlu, şu bilgileri paylaştı:



"Yaklaşık 55 ilimizde 66 Deneyap Atölyesi ile gençlerimize robotikten kodlamaya, yazılıma, hava ve uzay teknolojilerine, malzeme birimine ve siber güvenliğe kadar 11 ayrı alanda eğitim veriyoruz. 3 yıl boyunca adeta bir okul bitirir gibi hem ortaokul öğrencilerimizin hem ilkokul öğrencilerimizin eğitim aldığı bir süreç. Bu sürece dahil olmak bir eleme sürecini gerektiriyor. Hem teori hem uygulama sınavı gerçekleşiyor, 80 bine yakın öğrencimiz teorik sınav aldılar geçtiğimiz günlerde, onlardan uygulama sınavı hak kazanan 15 bin öğrencimizin de 2 günlük bir süreçte uygulama sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Bu sınav çerçevesinde de 66 Deneyap Atölyesi'nde gençlerimizi daha güçlü yarınlara hazırlayacağız."



"Burada bir iş birliği var, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum"



Bakan Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Burada bir iş birliği var, tüm paydaşlarımıza bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimize her alanda olduğu gibi teknolojiyi üretme noktasında da onları teknolojinin öncüleri yapma noktasında da desteklerimiz, yeni projelerimiz devam edecek." dedi.



Özellikle buradaki gençlerin bugünkü sınavına onların heyecanına ortak olmak için katıldığını ifade eden Kasapoğlu, "27 ilde devam ediyor sınavlar ve tüm gençlere başarılar diliyorum. Aileleri tebrik ediyorum, bu konudaki bilinçleri ve bizzat ellerinden tutup bu anlamdaki yönlendirmeleri nedeniyle biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak paydaşlarımızla beraber onların önünü açmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO