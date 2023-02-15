Bakan Kasapoğlu'ndan depremzedeler için 'hatıra bileti' alma çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribün geliri depremzedelere aktarılacak UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Trabzonspor-Basel maçı için hatıra bileti aldı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte'yiz diyorum!" paylaşımı yaptı.
Kasapoğlu, yarın oynanacak maçın hatıra biletinin satıldığı internet sitesinin linkini paylaşarak, depremzedelere destek olma çağrısında bulundu.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte'yiz diyorum!" paylaşımı yaptı.
Kasapoğlu, yarın oynanacak maçın hatıra biletinin satıldığı internet sitesinin linkini paylaşarak, depremzedelere destek olma çağrısında bulundu.
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