Bakan Kasapoğlu'ndan depremzedeler için "hatıra bileti" alma çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribün geliri depremzedelere aktarılacak UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Trabzonspor-Basel maçı için hatıra bileti alma çağrısında bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan Kasapoğlu'ndan depremzedeler için 'hatıra bileti' alma çağrısı
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15 Şubat 2023 21:28
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribün geliri depremzedelere aktarılacak UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Trabzonspor-Basel maçı için hatıra bileti aldı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte'yiz diyorum!" paylaşımı yaptı.

Kasapoğlu, yarın oynanacak maçın hatıra biletinin satıldığı internet sitesinin linkini paylaşarak, depremzedelere destek olma çağrısında bulundu.

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