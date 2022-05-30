Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muarrem Kasapoğlu, yeniden Beşiktaş başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
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30 Mayıs 2022 00:01
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Kulübünün BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı Kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

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