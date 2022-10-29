Bakan Kasapoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yüreklerindeki bağımsızlık ateşi, vatan ve bayrak sevgisi ile kahramanca mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.





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