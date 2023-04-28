Bakan Kasapoğlu'ndan 2028 ve 2032 adaylıkları için açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık dosyasının teslim edildiğini hatırlatarak, "Bize verilirse kazanan o organizasyon olur, verilmezse Türkiye hiçbir şey kaybetmez." dedi.



AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşen canlı yayında beIN Sports Haber'in konuğu oldu.



Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin güçlü spor tesisi altyapısıyla her organizasyonu düzenlemeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Bizim ne futbolda ne olimpiyatta ne de diğer branşlarda başaramayacağımız organizasyon yok. Müracaatları Türkiye Futbol Federasyonumuz gerçekleştirdi. Bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları gerçekleştirdik, federasyonun çalışmalarını destekledik. Bize verilirse kazanan o organizasyon olur, verilmezse Türkiye hiçbir şey kaybetmez." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin stat yaş ortalamasının 6.4 olduğunu aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"20 yıllık süreçte böylesine dönüşümü yaşamış bir ülke örneği yok. Ankara'daki stadımız Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'mizin en önemli stadı olacak. Tüm hızıyla devam ediyor. Tüm branşlara hitap edecek devasa bir proje yükseliyor. Tüm ülkemizi kapsayan mükemmel bir dönüşüm var. Bu bir liderlik vizyonudur. 2022'de 6 binden fazla Türk sporcusu madalya kazandı. Bu yıl bin 45 madalyamız var. Eskiden güreş ve halterde çok güçlüydük. Geçtiğimiz yıl uluslararası arenada 50'den fazla branşta madalya aldık."



İstanbul Zeytinburnu'nda Abdi İpekçi Spor Salonu'nun alanında yapımı devam eden tesise de değinen Kasapoğlu, "İstanbul'da Zeytinburnu'na inşa ettiğimiz tesis Avrupa'nın basketbol üssü olacak. Mükemmel bir spor salonuyla çok kısa bir sürede basketbolseverlerin hizmetine açılacak." diye konuştu.



UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu sezon İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını hatırlatan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz yılki organizasyon eleştirilmişti. Türkiye'nin nasıl bir organizasyon yapacağını görecekler. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Türkiye hem spor turizminde markasını güçlendiriyor hem de aynı zamanda spor noktasındaki performansını, iddiasını yükseltiyor. İspanya ve Avustralya'ya baktığınızda olimpiyatlardan dolayı yapılan altyapıları var. Onlar olimpiyat düzenlemek için altyapıyı inşa ettiler. Biz bunun için değil, halkımıza olan vefamızdan, sorumluluk bilincimizle bunları inşa ettik. Bunun da meyvelerini alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kadınları spora teşvik etme noktasında önemli projelere imza attıklarını da anlatan Kasapoğlu, şu anda İzmir'den milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bakanlarımızın çoğu farklı illerden aday. Yeni dönemde parlamentoda milletimize, sporumuza, gençliğimize hizmet etmeye talibiz. Sporla ilgili çabamız devam edecek. Spor camiası olarak bir aileyiz. Kendimizi bu ailenin bir ferdi olarak görüyoruz. Bu millete hizmet etmek bir nasip meselesidir, gururdur. Bu ülkeye görev, pozisyon ne olursa olsun hizmet etmek büyük bir onur. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İzmir, aynı zamanda bir spor şehridir. Spor geleneği olan bir şehir. Bundan sonraki süreçte de bu misyonu güçlendireceğiz."



Kasapoğlu, Türkiye'de spor basınında futbolun dışında, büyük başarılar kazanan amatör branşların daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.



2024 Paris Olimpiyat Oyunları hedeflerinden de bahseden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"2020 Tokyo'daki başarımızı daha yükseğe taşıma adına Paris 2024 için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Tokyo'da ilkler yaşadık. Bizim potansiyelli olduğumuz branşlar var. Türkiye'nin ufku geniş. Çalışmalarımızın meyvelerini Paris 2024'te toplayacağız.





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