Bakan Kasapoğlu, milli atlet Meryem Bekmez'i evinde ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli atlet Meryem Bekmez'i, Diyarbakır'daki evinde ziyaret etti.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, milli atletler ve ailelerine destek ziyaretlerini sürdürüyor.



Kasapoğlu, Diyarbakır programında yürüyüşün yıldız ismi Meryem Bekmez ve ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



Olimpiyat kotasını 2019'da alan 2000 doğumlu sporcunun başarılarından gururla bahsettiklerini belirten Kasapoğlu, Meryem'in spor yapmasına destek oldukları için ailesine de teşekkür etti.



Bakan Kasapoğlu, "Ailemizin desteği sayesinde dünya çapında bir yürüyüşçümüzü alkışlıyor, onun başarılarıyla övünüyoruz. Bizler de bakanlık olarak yeni Meryemlerin çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



