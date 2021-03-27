Bakan Kasapoğlu: 'Kimseden korkmadıklarını gösterdiler'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımızın Norveç'i 3-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



BAKAN KASAPOĞLU: "KİMSEDEN KORKMADIKLARINI GÖRDÜK"



A Milli Takım'ın kimseden korkmadığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız bize güzel bir hediye sundular. İnanıyorum ki bunun devamı da gelecek. Bizim futbolcularımızın kimseden korkmadığını gördük. Güzel bir takım oyunu gördük. Tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.



ÖZDEMİR: "9 PUAN OLACAĞIZ"



Letonya maçını kazanarak 3'te 3 yapacaklarına inandıklarını söyleyen Özdemir, "Bu güzel gecede Milli Takımımız Türk insanını sevince boğdu. Başta hocamız olmak üzere tüm takımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık, Şenol hocamız bunları çok iyi değerlendiriyor. Başta hocamız olmak üzere tüm çocuklarımızı kutluyorum. Fikstür çekilince çok üzülmüştüm. Grubun iki favori takımıyla arka arkaya oynadık. 2 maçtan 6 puan aldık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Letonya maçını da alarak 9 puan olacağız. Takımımız gayet iyi." ifadelerini kullandı.



