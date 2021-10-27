Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerin %40'ı hiç maç izlememiş'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun salgından en çok etkilenen olgulardan olduğunu, kulüplerin yönetimsel ve finansal istikrarlarına önem vermesi gerektiğini söyledi.



Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, böyle bir organizasyonda bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti.



Bakan Kasapoğlu, dünyanın 2 yıldır salgın sürecini yaşadığını hatırlatarak, "Pandemi gerçeğinin sosyal, kültürel, ekonomik, endüstriyel, ticari ve sportif anlamda hayatımızın her yönüne etkileri oldu ve olmaya da devam ediyor. Spor ise belki de bu süreçten en fazla etkilenen olguların başında geliyor. 2020 yılı içerisinde pandemi tedbirleri nedeniyle dünyanın en önemli, en büyük spor organizasyonları düzenlenmedi. Ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası kısıtlı seyirciyle gerçekleştirilirken, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları sıkı tedbirler altında, seyircisiz olarak organize edildi. Türkiye olarak biz de bireysel ve takım sporları branşlarının tamamını seyircisiz oynatma kararı almıştık. Maalesef ülkemizde en çok ilgi duyulan futbol branşı da seyircisiz olarak oynandı." ifadelerini kullandı.



Futbolun dünya tarihinde en geniş sınırlara oluşan olgu olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı, "Futbol, çağımızın en küresel sporu. Bugün Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi varken FIFA'nın 207 üyesi var. Ekonomik anlamda dünyanın en büyük futbol kulüplerinin ve futbol liglerinin taraftarlarının çoğu, kendi ülkesi dışında. Barcelona'nın toplam 1300 taraftar oluşumunun 800'ü İspanya dışında. Bir Premier Lig maçını dünyanın tüm coğrafyaları aynı anda izliyor. Dolayısıyla bu devasa olgunun işleyişine yönelik alınmak zorunda olunan pandemi tedbirleri, etkilerin de çok fazla hissedilebilir ve derin olmasına yol açtı." şeklinde konuştu.



"Küresel anlamda futbol, pandemi sürecini en ağır şekilde geçiren branşların başında geliyor." diyen Kasapoğlu, "2021 yılında Avrupa'nın en önde gelen futbol kulüplerinin toplam değeri, 2018 yılındaki seviyelerine geriledi. En önde gelen 32 Avrupa futbol kulübünün kurumsal değerlerinin 2021 yılında ilk defa yüzde 15 düştüğü kaydedildi. Bir yıl önce 32 seçkin Avrupa kulübü arasında 20 karlı kulüp varken, bu yıl 7 kulüp kar bilgisi yayımladı. Dünyanın en karlı liglerine baktığımızda İngiltere Premier Lig, diğer branşlarla karşılaştırılmasında 5. sırada, İspanya La Liga 8. sırada, İtalya Serie A'nın 9. ve Fransa Ligue 1'in 10. sırada olduğunu görüyoruz. Ulusal Amerikan Futbol Ligi sıralamada birinci, Ulusal Amerikan Beyzbol Ligi ikinci, Ulusal Amerikan Basketbol Ligi üçüncü ve Hindistan Kriket Premier Lig'i dördüncü sırada bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ulusal Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) değerinin, İngiltere Premier Lig'in neredeyse 3 katı olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Veriler gösteriyor ki futbol endüstrisinde küresel bir daralma var. Bu durumu pandemi süreci içerisinde olmakla açıklayabiliriz ancak küresel daralmanın nedenlerinden bir diğerine de özellikle dikkati çekmek istiyorum. Yapılan araştırmalarda, dünyadaki tüm spor kulüpleri baz alındığında bugün ve gelecekte karşılaşılabilecek en büyük sorunlardan biri, gençlerin kendilerini taraftar olarak nitelendirmiyor oluşu. Bu durum spor liglerinin izlenme oranlarını büyük ölçüde düşürüyor. Güncel bir raporlama söz konusu, gençlerin yüzde 40'ının hayatlarında hiç spor müsabakası izlemediğine dair bir veriyle karşılaşıyoruz. Dünya genelinde spora ve spor müsabakasına erişim gerçeğini düşünsek bile bu oran, tüm dünya spor liglerinin geleceği açısından çok anlamlı bir veriyi bizlere gösteriyor. Bilimsel verilerin ışığında kulüplerimizin ve Süper Lig'imizin gençlere yönelik stratejik projeler hayata geçirmesi gerektiği görülüyor. Ligimizin gençler tarafından ilgiyle izlenmesinin sürekliliği için marka değerimizi yükseltmek durumundayız. Süper Lig'in imaj yönetimine, markalaşmaya ve tanıtıma önem vermeli, tüm paydaşlar olarak eşgüdüm halinde gündemde tutmalıyız."



Kulüplerin yönetimsel ve finansal istikrarının önemine değinen Gençlik ve Spor Bakanı, "Kulüplerimiz sportif mücadele ekseninden çıkmamalı ve spor dışı gündemlerle süreç yönetme çabalarını bir tarafa bırakmalı. Sporcu yetiştirmede sürdürülebilirlik, sportif yatırımlarda, finansal konularda, sahada oynanan oyunlarda sürdürülebilirlikten asla ama asla geri durmamalıyız. İstikametimiz uluslararası başarılarda sürdürülebilirlik olmalı." ifadelerini kullandı.



Kulüplerin azalan gelirler nedeniyle öz kaynaklarına dönüş yaptığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Sporcu yetiştirme ve altyapı içeriği, pandemi sürecinin bu konuyu gözler önüne sermesi açısından bizim için önemli. UEFA'ya baktığımızda örneğin, Real Madrid'den yetişme 62, Porto'dan yetişme 45 futbolcu var. Önceleri bizde yanlış bir anlayış vardı. Bazı futbol kulüplerimiz 'Burası yarışmacı seviye, yetiştirici değil' diyerek yıllarca öz kaynak sistemine sırtlarını dönmüşlerdi. Bugün bu anlayışın geride bırakıldığını görüyoruz ancak çalışmalar maalesef hala yeterli düzeyde değil. Yetiştirmek en önemli konu ancak gençlere forma vermek de bir o kadar önem arz ediyor. Süper Lig'imiz şu anda kendi altyapısından gelen oyunculara en az forma veren liglerden biri. Bu konuda Danimarka Ligi yüzde 26.6 ile başı çekiyor. Bizim oranımız yüzde 4.4. Biz bu ülkenin gençlerine her alanda inanıyoruz ve güveniyoruz. Futbolda da benzer bir yaklaşımı göreceğimize inanıyorum."



Avrupa'da oynayan futbolcuların ülke tanıtımı için olağanüstü bir katma değer oluşturduğunu aktaran Kasapoğlu, "Misal bugün Portekiz için Cristiano Ronaldo'dan daha etkili bir tanıtım aracı var mıdır? Bu sayıyı daha da artırmak hepimizin elinde. Türkiye; genç nüfusuyla, yetenekli gençleriyle, sahip olduğu altyapıyla ve futbola olan tutkusuyla potansiyeli çok yüksek bir ülke. Kendi sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımıza ek olarak Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızı ve akraba topluluklarını da dahil edersek 100 milyondan fazla bir kitleyi temsil ediyoruz. Bu potansiyeli doğru ve etkili kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tesisleşme, altyapı ve destek anlamında her daim ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Kasapoğlu, şunları ifade etti:



"81 ilimizde binlerce futbol sahası inşa edildi. Futbolu caddelerden, sokaklardan yeşil sahalara, mahalle tipi futbol sahalarına taşıdık. Okullara, belediyelere, spor kulüplerine tesis anlamında çok ciddi destekler sağladık. Futbolun içinden gelen, futbola duyduğu tutkuyu her fırsatta dile getiren, sporla yaşayan bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm spor branşlarında ülkemizin dünyada hak ettiği seviyeye gelmesi için İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden bu yana en etkili çalışmayı ortaya koyuyor. Gerek spor politikalarında gerek tesislerde gerekse de sporcu yetiştirme aşamalarında sürekli bilgi alıyor, konuları yakından takip ediyor. İşte tüm bu bileşenler, dünyada adından söz ettiren bir spor ülkesi olma hedefimize bizi her geçen gün daha da yaklaştırıyor."



"Futbolda da inancımız ve hedeflerimiz belli. Hedefimiz, Türk futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımaktır." diyen Kasapoğlu, "Hepimiz, bütün paydaşlarla birlikte bir ekosistemin parçasıyız. Paydaşlarımızla, federasyonumuzla, spor kulüplerimizle, spor medyamızla, sponsor markalarla ve en büyük gücümüz olan taraftar organizasyonlarımızla birlikte, her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket ederek hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz. Dünyada sporun yükselen trendini iyi analiz edip günlük aksiyonlar yerine orta ve uzun dönem stratejilere odaklanacağız. Huzurlu ve sürdürülebilir bir futbol iklimini daimi kılmak için hep birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.



