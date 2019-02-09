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Bakan Kasapoğlu, derbiyi basın tribününde izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki maçı bir süre basın tribününden müsabakayı takip etti.

Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu, derbiyi basın tribününde izledi
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09 Şubat 2019 20:27
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanan başkent derbisini izledi.

Ligin 21. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ankara'nın yeni stadında yapılan başkent derbisini Osmanlıspor, 2-0 kazandı.

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süre basın tribününden müsabakayı takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ile sohbet eden Kasapoğlu, Ankara'da sporun daha da geliştirilmesi için spor yazarlarlarıyla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Müsabakada görevli basın mensuplarına da başarılar dileyen Kasapoğlu, stattan ayrılırken gazetecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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