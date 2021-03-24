Bakan Kasapoğlu: 'Çok daha güzelleri olacak'

A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçın ardıdan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.



Bakan Kasapoğlu daha iyi yerlere geleceğimizi söylerken, "Güzel bir başlangıç oldu. Devamında da Millilerimiz en güzel şekilde devam edecekler. Hocamıza, takımımıza güveniyoruz. Genç bir jenerasyon var. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda da çok daha güzel olacak. Tüm takımı, ekibi kutluyorum. Özellikle Burak'ı tebrik ediyorum. Nice başarılara" ifadelerini kullandı.



"İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA SEYİRCİLİ OLUR"



Nihat Özdemir ise, "Grup maçlarına iyi başladık. Grubun en güçlülerinden biri Hollanda'ydı. 3-0'dan 2 dakikada 2 gol yedik, Burak tekrar sahneye çıktı. Güzel frikik golüyle galip gelmesini bildik. Galibiyetle başlamak güzel avantaj. Devamını bekliyoruz. Norveç maçında da iyi bir performans ortaya koyarak puan veya puanlar alarak Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağız. Çocuklarımız inşallah güzel futbol ortaya koyarlar. Mart ayındaki bu 3 maçta başarılar elde ederek yollarına devam ederler. Hocamıza, takımımıza teşekkür ediyoruz. Burak Yılmaz, Lille'de başarılıydı. Haberlerini izliyorduk. O performansını ortaya koydu. 3 gol attı. Ona Hakan kardeşi iştirak etti ve 4 golle kazandık. Görüşüyoruz devlet yetkililerimizle, bakanımızla. Rakamlarda artış var. Letonya maçını seyircili oynamak istiyoruz. Bütün maçlarda istiyoruz ama biraz daha zaman var, rakamlarda görüyoruz bunu. İnşallah yakın zamanda seyircili oynama durumuna geliriz." diye konuştu.



