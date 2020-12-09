Bakan Kasapoğlu: 'Bu bir insanlık mücadelesidir'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris'te PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin sözleri üzerine yaşanan ırkçılık skandalının ardından açıklamalarda bulundu.



UEFA'nın en ciddi cezayı vermesi gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, "Herkesin gözü önünde cereyan eden bir olay. Sporun dostluk, kardeşlik, birleştiren iklimi ile tamamen zıt bir olay. Hayatın hiçbir noktasında ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, ırkçılığı tasvip etmek mümkün değil. Bu gece yaşanan ayrımcılık, ırkçılık hiçbir yönüyle tasvip edilemez, kınıyorum. Onurlu, şahsiyetli tavrıyla bu manada ters veren takımımızı ve sporcularımızı kutluyorum. Irkçılığa karşı, ötekileştirmeye karşı, ayrımcılığa karşı mücadele eninde sonunda kazanılacaktır. Bu geceki olaya tavrı UEFA'nın da en güçlü şekilde göstermesi gerektiğine inanıyorum. Gerektiği karşılığı bulması, gereken ceza konusunda da UEFA'yı göreve davet ediyorum." dedi.



Irkçılığın bir insanlık suçu olduğunu belirten Bakan, "Servet bey ile görüştük, UEFA'nın gerekli tavrı göstermesi yönünde tüm arkadaşlarımız ile birlikte önemli sonuç alacağız. Kulüp başkanımız Göksel bey ile iletişimiz devam ediyor. Bu kişisel bir mücadele değil, bu mücadele tüm dünyada tehlikeli olan gidişatın durdurulması yolunda bir mücadele. Bu insanlık mücadelesi. Herkesin kenetlenmesi gereken bu noktada kenetlenmeyi görüyoruz. İnanıyoruz ki kazanan sporun dostluk, barış ve kardeşlik yönü olacak." ifadelerini kullandı.



