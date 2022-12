Bakan Kasapoğlu: 'Artık branşlardaki zenginliği görüyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 22 yıllık süreçteki tesis devriminin ve muhteşem altyapının güçlü bir şekilde meyve verdiğini söyledi.



Bakan Kasapoğlu, Levent'teki Hyatt Centric Otel'de, 69. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin jüri toplantısına katıldı.



Ödül töreninin gelenekselleşen bir çalışma olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu çalışma, bize her yıl Türk sporundaki değişimi, başarının her geçen gün perçinleşmesini gösteriyor. Büyük bir mutluluk tablosu. Listede sporcu çeşitliliğini görüyoruz. Kadın sporcu sayısındaki artışı görüyoruz. Daha önce isim bulmakta zorlandığımız branşlardaki artık zenginliği görüyoruz." diye konuştu.



Bu yıl şu ana kadar milli sporcuların 5300 madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, "Kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle ilerlemeyi görüyoruz. Türk sporunun önünün açık olduğunu gösteriyor. Son 22 yıllık süreçteki tesis devriminin ve muhteşem altyapının ne kadar güçlü bir şekilde meyve verdiğini gösteriyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç tüm branşlarda başarılarımızla artık en zirvede olduğumuz, kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle iddiamızı güçlendirdiğimiz bir süreç olacak." ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, 69. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde tüm adaylara başarılar dileyerek, şunları kaydetti:



"2022, Türkiye'nin spor turizmindeki markasını yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyduğu bir yıl oldu. İslam Oyunları, Göçebe Oyunları, Avrupa Spor Bakanları Zirvesi. Zirveye 45'ten fazla ülke katıldı. Adeta bir spor buluşması şöleni Türkiye'de gerçekleşti. Ve inanıyorum ki Türkiye, spor turizmiyle, erişimi 85 milyona yayan fırsat anlayışıyla, fırsat eşitliği ilkesiyle ortaya konan projelerle, yüzmeden cimnastiğe, cimnastikten güreşe, güreşten okçuluğa her branştaki iddiasını en güçlü şekilde ortaya koyacak. Biliyorsunuz özellikle eğitimde çok ciddi hamlelerimiz var. Spor okuyan öğrencilerimiz, üniversiteyi bitirmeden iki dönemlerini bakanlığımızın tesislerinde stajyer öğrencisi olarak tamamlayacaklar. Ve yine Milli Eğitim Bakanlığı'yla gerçekleştirdiğimiz yeni çalışmayla artık ilkokuldan mezun olmadan her bir gencimiz bir lisansla mezun olacak. Antrenörlerimiz tesislerde ilkokul öğrencilerine en az bir branş öğretecekler."





