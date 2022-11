Bakan Kasapoğlu: 'Amatörler Türk sporunun kalbidir'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu tabana yayma ve altyapıyı geliştirmeye yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



Kırklareli Atatürk Stadı'nda amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelen Kasapoğlu, 20 yılı aşkın süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında tesisler inşa ettiklerini dile getirdi.



Bu tesislerde bugünlerin ve yarınların şampiyonlarının yetiştiğini belirten Kasapoğlu, "İşte ben bugün gördüğüm bu tabloyla bir kez daha 'Türkiye Yüzyılı'nın, Türk sporcularının yüzyılı olacağını görüyorum." ifadesini kullandı.



Önceki yıllarda temsilcisi dahi olmayan branşlarda artık şampiyonların yetiştiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"İşte bu çeşitlilik, işte tenis, işte atletizm, işte futbol, işte basketbol, işte yüzme... Burada her bir çeşit sporcumuz var. Her biri güçlü, donanımlı bir şekilde yetişiyor. Bugün hem Kırklareli merkezimizi hem ilçelerimizi tekrar masaya yatırdık. Havuzundan salonuna, kortlarına, basketboluyla, voleyboluyla, futboluyla, tenisiyle, atletizm alanlarıyla yeni planlama yaptık. Ben tüm bu yatırımlarımızın, tesislerimizin Kırklareli'miz ve genç sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum. İşte fırsat eşitliği, işte gençliğe güven, genç odaklı siyaset. Her bir çalışmanın bugüne kadar Allah'a şükür meyvelerini, güzel sonuçlarını gördük. İşte burada yetişen, burada bugünlerimizi, yarınlarımızı daha aydınlık kılacak gençlerle beraberiz. Biz her daim diyoruz ya 'Gençlik ve Spor Bakanlığı hep yanında.' diye. Bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla, modern altyapımızla, antrenörlerimizle... Az önce pek çok branşta Kırklareli ilimizde hizmet veren antrenör arkadaşlarımla bir araya geldim. İlkokullarda antrenörlerimiz görev yapıyor. Salonlarımızda, gençlik merkezlerimizde, yurtlarımızda varlar. Sporu bir kültür haline daha güçlü getirme noktasında, spordaki potansiyeli, başarıyı, performansı artırma noktasında, gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz."



"Amatörler Türk sporunun kalbidir"



Bakan Kasapoğlu, amatör kulüpleri, amatör sporcuları "Türk sporunun kalbi" olarak nitelendirdi.



Sporla uğraşan herkese teşekkür eden Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte bakanlık olarak, gençlik ve spor il müdürlüklerimizle, ilçe müdürlüklerimizle, Kırklareli Valiliği'mizle, belediyelerle, kaymakamlıklarla ve kulüplerle iş birliklerimizi, sizlere erişimi daha da kolaylaştırma adına her türlü imkanı sunma yolunda devam edeceğiz. Genç voleybolcularla karşılaştım. Yarının sultanları yetişiyor. Hamdolsun onların burada çabasına şahit oldum. Her bir branşı altyapıyla, maddi imkanlarla, olanaklarla ve bizzat yanınızda olarak manevi anlamda da desteklemeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Özellikle aileler burada. Gençlerimizin, çocuklarımızın her daim yanında olan, büyük bir özveriyle onları bugünlere, yarınlara hazırlayan değerli anneler babalar var. Antrenörler var, öğretmenler var, hocalar var. Her birine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kasapoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'nde gençlik liderleri ve antrenörlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu'na, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da eşlik etti.