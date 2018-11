Bakan Kasaoğlu dev projeyi açıkladı: Spor Türkiye!

İşte Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları:

"SPOR TOTO, FEDERASYONLARIN BÜTÇESİNİN %90'INI KARŞILIYOR"

"DÜNYANIN YATIRIMINI YAPIYORUZ, KARŞILIĞI YOK"

BAKAN DEV PROJEYİ AÇIKLADI: SPOR TÜRKİYE!

"TESİSLER YIPRANSIN, BİZ YENİSİNİ YAPALIM"

"DOPİNG İÇİN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİRSE, VARIZ!"

"ŞİDDET, EN AĞIR ŞEKİLDE KARŞILIĞINI BULUR"

"BU SAVAŞI BAŞLATMAMIZ LAZIM"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de büyük bir gelişim gösteren golf ve gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu."15 sene önce 78 lisanslı golf sporcusu vardı. Şimdi 6 bin 200 lisanslı golf sporcusu var. Çok ciddi bir büyüme var. Elbette ülke olarak istenilen noktada değiliz. Bazı branşlarda, özellikle çaba sarf etmemize, yatırım yapmamıza rağmen istenilen noktada değiliz. Bu rakam bile tek başına çok önemli, çünkü 78'den 6 bin 200'e gelmiş olması iyi mesafe kat edildiğinin göstergesi.Tesisleşme Golf sahası anlamında kolay bir yatırım değil. Türkiye'de 9 tesis varken, bu rakam şimdi 24'e çıktı. Bunların çoğu Belek'te. Belek, spor turizmi anlamında önemli bir merkez haline geldi. Örneğin, futbol takımları da kamp yapmak için buraya geliyor.Medyamızın ciddi katkısına ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda bir tanıtım oluyor. Hem bizim ekibimiz, hem sizler, hem devletimizin diğer birimleri, bu anlamda el birliğiyle çalışacağız.Az önce ifade edilen konuyu daha geniş bir şekilde, anlatmak isterim 2001'de 9 golf sahası varken, bu rakam şimdi 24 'e ulaştı. 4 tane golf kulübü varken, şimdi 64 tane golf kulübü var. Yine 78 sporcu varken şimdi 6200 tane var. 2001 yılında hiç golf antrenörü yokken ülkemizde, şu an 242 golf antrenörü var. Bu anlamda federasyon başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum, gayretlerine. Ben Spor Toto Başkanlığımdan bu yana kendisini tanıma fırsatı buldum. O zamandan beri birlikte çalışıyoruz. Biz, Spor Toto olaraktan çok ciddi katkılar sağladık. Elbette daha iyi noktalara taşımak hedefimiz. Durmak yok, yola devam edeceğiz.""Sayın Bakanım bu rakamlar çok güzel çarpıcı bizim en yakın rakibimiz Portekiz ki aramızda ciddi bir fark var. Geliri artırmanın gereklerinde tabi tesisler sayısını konaklama sayısını artırmak geliyor. Belek istihkakını doldurmuş durumda bildiğim kadarıyla golf turizminde artışı sağlayabilmek adına yeni alanlar sahalar alanlar gündeme gelecek mi? Spor turizmini göz önüne bulundurursak son yıllarda ivme kaybeden uluslararası organizasyonların RyderCup'ın da içinde bulunduğu şekilde Türkiye'ye kazandırılması ivmelenerek devam mı edecek bundan bunu mu anlamalıyız. Ve bu golf yatırımı ile ilgili belli bir plan var mı kafanızda?"- Hiçbir konuda, özellikle yatırımlar konusunda 'yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Geleceğimiz noktaya 'daha çok yatırım' ile geleceksek, neden olmasın? Belek, Antalya doluysa başka noktalara bakarız. Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa, elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız, kalitemiz belli. Antalya'daki tesisler, oteller dünyanın pek çok ülkesinde yok. Çok ileri noktadayız, misafirperverlikte, hizmet kalitesinde, fiyatlarda, pek çok anlamda. Pek çok parametreye baktığımızda önde bir organizasyon cennetiyiz aslında. Hiç mütevazi olmaya gerek yok. Hem tarihi anlamda, hem turizm anlamında, sonradan inşa ettiğimiz çok güzel mek,nlarımız var. Ülkemizin her yerinde güzelliklerimiz var, doğusunda batısında, Karadeniz'de Ege'de, Akdeniz'de. İstanbul'un zaten ayrı bir kimliği var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Golfte de o açığı kapatmaya yönelik referanslarımız çok sağlam. Antalya'daki golf kulüplerimizi başka bölgelere de yapmamız mümkün. Uluslararası organizasyonlar anlamında da hiç bir çekincemiz yok. Euro 2024'ü bize vermediler ama bizim ülkemizin bir eksiği yoktu. Ne güvenlik anlamında, ne statların kalitesi anlamında. Bundan sonraki süreçlerde de pek çok branşta, talip olabileceğimiz önemli organizasyonlar var. Matematiksel hesaplarımıza bakarız. Artısı, eksisi nedir? Projelerimiz. kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var.Geçen seneye oranla Antalya'ya gelen kulüp sayısı bir hayli fazlaydılar. Antalya'da boş yatak bulunamıyordu. Futbol takımı olarak söylüyorum maalesef bu sayı düştü bu sene bu konuda ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum Antalya ve çevresine eskisi gibi yer alabilmesi için. Bu seneki sayıyı bilmiyorum ama bizim de üzerimize düşen neyse yaparız. Geçtiğimiz hafta iki hafta önce Ürgüp'te 75 ülkeden 2000 elit sporcunun katıldığı bir maraton yapıldı çok elit sporcu katıldı. Ben gerek turizm gerek spor bakanlığından bir yetkilinin bir ödül bir plaket takdim etmesini beklerdim. Sayın bakanım bu tarz toplantıları 2 ayda bir tekrarlasak. Organizasyon sahipleri ile konuştum kasıtlı olarak bu yolu izlediklerini söylediler ilk 4-5 yıl devlet ve medya ile yakın olmadan ilerlemek istiyorlar.Anlatıldığı gibi o organizasyonun taktiksel durumuymuş. Onun haricinde, bizim kurduğumuz Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz, bu işlere daha hassas yaklaştığımızın bir göstergesi. Spor ile ilgili konuların hepsinin sponsoru devlet. Spor Toto, federasyonların bütçesinin belki yüzde 90'ını karşılıyor. O anlamda belki gözden kaçanlar olabilir. Yeni kurduğumuz birimler aracılığıyla, pek çok şeyi daha iyi görme, analiz etme, verim elde etme ve başarıya ulaşma noktasında daha iyi olacağız.- Genel bir ifade de bulunabilirim, malum yeni yönetim sistemine geçildi. Amaç daha fonksiyonel, daha hızlı, sonuç odaklı bir yönetim oluşturmaktır. Bakanlığımızı yeni yönetim sistemi doğrultusunda dönüştürüyoruz. Bunu şahıslardan ayrı düşünüyorum, kişiler de değişebilir ama hem mantık hem de işleyiş değişikliği anlamında çalışıyoruz, planlamaları yapıyoruz. Amacımız, sportif başarı, bununla beraber sporun tabana yayılması.Sporla ilgili temel amacımız şu; sportif başarıda bizi etkin kılmayan faktörler neler? onları tespit ettik. Mesela, federasyonların işleyişiyle ilgili, bizi engelleyen Dünyanın yatırımını yapıyoruz. Yaptığımız yatırımın karşılığı var mı? Maalesef yok. Burada yabancı yok. Biz bizeyiz. Bunların karşılığını alma noktasında, verimlilik esasına göre dönüştürme çalışmamız var. Elbette herkes başarılı sporcu olmak zorunda değil. Öyle bir beklentimiz yok, bu zaten mümkün değil. Ama toplumsal anlamda spor kültürünü yaymak, herkesin spora erişimini mümkün kılma noktasında çalışmalarımız var. Bununla ilgili aksayan yönleri tespit ediyoruz. Sizlerin katkıları varsa her zaman açığız. Bu bir eğitim felsefesi noktasında yaklaşılması gereken bir konu. Bu noktada da biz, ilkokul üçten itibaren Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projemizi uyguluyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu taramadan geçirdik. Çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Herkes bir branşla ilgilensin istiyoruz."Şöyle de bir felsefemiz var; Spor futboldan ibaret değildir. Hakikaten bu anlamda, diğer branşları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Mesela ben özellikle kaykay etkinliğine gittim Ancak, ulusal basında sadece "Türkiye Gazetesi" haber yapmış. Oysa bunlar, hepimizin sorunları. Medyanın da bizim de sorunumuz. Belki bizim daha çok bilgilendirmemiz gerekiyor medyayı. Ama inşallah bunları aşacağız. Dönüşüm bu. Tamamen bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor. İnşallah bunu en kısa sürede gerçekleştiririz."Şöyle bir öz eleştirimiz var; hakikaten çok güzel tesislerimiz var. Köylere kadar yaptığımız, spor alanları var. 900 tane ilçede tesisler var. Ama maalesef tesislerimizin kullanımı o kadar fazla değil. Vatandaşımızı bu tesisleri kullanma konusunda teşvik etmeliyiz. Bunun en temel sebebi motivasyon gerekli. Sahalar yapmışız, çocuklar orada basketbol oynayacakken, internette oyun oynuyorlar. Sporun makamı, mevkisi, yaşı yok. Bu kampanya çok önemli. Yeni nesille ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Yeni nesli spora teşvik etme konusunda çok güzel çalışmalarımız var. Bu tesisleri gelin bir seferberlik başlatalım. Biz 24 saat açmaya hazırız. Şimdi çalışmalarını yapıyoruz. Varsa böyle bir talep, açalım tesislerimizi. Hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Ben yurt dışında öğrenciyken ilk kez fitness'a gittiğimde, saat beşte tamamen doluydu. Bu kültürü kazanmak için, salonları hiç kapatmamamız lazım. Tekrar vurgulamak isterim ki; bu tesislerin kullanımı konusunda halkımızı teşvik edelim. Yüzme havuzumuz, salonumuz, kortlarımız Tüm tesislerimiz, en modern şekliyle var. Bunların daha çok kullanılmasını istiyoruz. Yıpransın, biz yenisini yapalım. Tesislerin kullanımı konusunda hepimize görev düşüyor. Belediyelere de, bize de, medyamıza da. Büyük görev düşüyor.Doping gibi konularda geldiğimiz noktada, önceki yıllara göre daha iyi durumdayız. Bunu kabul etmek gerek. Ama ideal noktaya gelme açısından da tabii ki bir politika değişikliği gerekirse, ona da varız.- Şiddetin her türlüsünün karşısındayız. Taraftar da yapsa, sporcu da yapsa, yönetici de yapsa, şiddeti kimse tasvip edemez. Şiddet, en ağır şekilde karşılığını bulur.- Bahsettiğiniz konu gerçekten çok hassas. Uyuşturucu yaşı, bağımlılık yaşı. Bununla mücadele etmeliyiz. Bununla ilgi bugün ortak bir karar alalım masadaki arkadaşlarla birlikte. Ortak bir yol haritası çizelim. Tek çare spor. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Elbette değişik çalışmalarımız var medyada, görsel medyada bunları vurgulayalım. Bu savaşı başlatmamız lazım.