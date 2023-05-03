Bakan Karaismailoğlu'ndan Trabzonspor için mesaj

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Amatör spor kulüplerinin nasıl geliştirilmesi, buradaki kalitenin nasıl artırılması konusunda da hocalarımızla, abilerimizle, bu işi bilenlerle oturup onların düsturları, rehberlikleri doğrultusunda da inşallah çok önemli çalışmalar yapacağız." dedi.



Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı'nda yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu söyledi.



Trabzonspor'un da bir dünya markası olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu sene biraz sıkıntımız var ama inşallah düzelecek. Şampiyon şehrin şampiyon takımı her zaman başımızın üstünde. Onun şampiyon ve en yükseklerde kalması bizim hem görevimiz hem gururumuz." diye konuştu.



Karaismailoğlu, bu şehirde doğmuş büyümüş birisinin spordan ayrı kalmasının mümkün olmadığını belirterek, "Avni Aker Stadı'nın maraton tribününün altında judo yaptığım zamanlar aklıma geldi. İnşallah bunları geliştirmek, bu kadim şehrin, bu kıymetli şehrin, Türkiye'nin parlayan yıldızı olan şehrin daha da parlatılması bizim görevimiz. İnşallah bundan sonra daha sık bu işlerle ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.



Trabzon'un gelişip büyüyeceğine işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu şehir gelişecek, büyüyecek, sosyal alanlarıyla hem teknikte hem sanayide hem üretimde gelişirken buradaki sosyal hayatı da son derece canlandırmak gerekiyor. Sosyal hayatın da en önemli işlevlerinden bir tanesi de spor alanlarının genişletilmesi. Spor imkanlarının artırılması ve özellikle amatör sporların desteklenmesi, bireysel sporların desteklenmesi."



"Bundan sonra bu işlerle çok çok daha ilgileneceğiz"



Karaismailoğlu, bu yönde çalışacaklarını aktararak, "İnşallah bu şehirdeki bu canlılığı, bu hareketliliği, Trabzon'un azmini, gençlerimizin o gözlerindeki ışıltıyı daha da açmamız, onu Türkiye ve dünyaya yaymamız bizim en önemli işlerimizden bir tanesi olacak. Bundan sonra bu işlerle çok çok daha ilgileneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.



Çok büyük bir enerji olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "O enerjiyi pozitif yönde bütün sektörlerde kullanmak gerekiyor. Bu teknikte de öyle, üretimde de spor alanlarında da hakikaten fırsat verildiğinde neler yapılabildiğini, nasıl dünya şampiyonları çıkarabildiğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Karaismialoğlu, bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini dile getirerek, "Amatör spor kulüplerinin nasıl geliştirilmesi, buradaki kalitenin nasıl artırılması konusunda da hocalarımızla, abilerimizle, bu işi bilenlerle oturup onların düsturları, rehberlikleri doğrultusunda da inşallah çok önemli çalışmalar yapacağız. Bunun sözünü size verebilirim." dedi.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ASKF Trabzon Şubesi Başkanı Cahit Erdem ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, 193 spor kulübüne 6 milyon 157 bin 500 liralık temsili çekleri takdim edildi.





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