Bakan Göktaş, Hakkari ve Ağrılı kadın futbolcularla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan Göktaş, Hakkari ve Ağrılı kadın futbolcularla bir araya geldi
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19 Ağustos 2024 15:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı ve Hakkarili kadın futbolcularla bir araya geldi.

Göktaş, kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için düzenlenen "Kristal Ayaklar" ödül törenine katılmak üzere başkente gelen kadın futbolcularla Bakanlık'ta görüştü.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ile Hakkarigücü Spor Kulübü oyuncularını ayrı ayrı kabul eden Göktaş, başarılarından dolayı kadın sporcuları tebrik etti.

Göktaş, "Gençlerimize çok güzel örnek oluyorsunuz. Size destek olmak, sizlere sahip çıkmak bizim önemli görevlerimiz arasında." dedi.

Kulüp yöneticileri ve sporcular desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

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