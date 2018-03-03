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Bakan Bak'tan İlke Özyüksel'e özel kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Modern Pentatlon Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında bronz madalya kazanan İlke Özyüksel'e tebrik mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
Bakan Bak'tan İlke Özyüksel'e özel kutlama
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03 Mart 2018 13:46
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Modern Pentatlon Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında bronz madalya kazanan İlke Özyüksel'i yayımladığı tebrik mesajıyla kutladı.

Bakan Bak, mesajında, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen yarışlarda 1325 puanla bronz madalya kazanan İlke Özyüksel'i başarısından dolayı tebrik ederek, "Spor hayatında elde ettiği madalyalara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında üçüncü olarak bronz madalya kazanan İlke Özyüksel'i başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Spor hayatında elde ettiği madalyalara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Sporcumuzu, kürsüde asker selamı vererek, madalyasını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere adamasından dolayı da ayrıca kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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