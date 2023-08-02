Bakan Bak, TFF Başkanı Büyükekşi'yi kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Bak'a Ankara'daki makamında yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Görüşmede, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa yapmış olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık başvurusu, kulüplere Spor Toto ve İddia üzerinden ödenen paylarda olumlu güncelleme yapılması gibi konular gündeme getirildi.



Ayrıca, okullarda daha aktif bir şekilde oynanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek projeler ile ilgili görüşmelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sportif yetenek tarama çalışmaları kadın futbolu ve amatörlerin ihtiyaç duydukları antrenman ve müsabaka tesislerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin konular da ele alındı.



Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a A Milli Futbol Takımı'nın formasını takdim etti.



