Bakan Bak olimpiyatlara hazırlanan sporcuları ziyaret etti

Bakan Bak'ın ziyaretinde Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı.



Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren milli sporcularla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Bakan Bak, olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Milli sporculara Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çok güvendiğini vurgulayan Bakan Bak, "Paris'te sizlerle birlikte olacağız. Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi mutlu edecek güzel sonuçlar alacağınıza yürekten inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin" diyerek başarı dileğinde bulundu.



Milli sporcular da Bakan Osman Aşkın Bak'a verdiği destek ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Milli takım antrenörleriyle de bir araya gelen Bakan Bak, sohbetin ardından milli sporcuların antrenmanlarını izledi.





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