Bakan Bak: 'Milletimize hayırlı olsun'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldığı mücadelede stresli de olsa güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.Bakan Bak, maçın ardından Volkspark Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.Milli futbolcuları galibiyetten dolayı tebrik eden Bakan Bak,ifadelerini kullandı.Ay-yıldızlıları destekleyen Türk vatandaşlarına da teşekkür eden Bakan Bak,diye konuştu.