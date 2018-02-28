Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleri ile değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık merkez binasında düzenlenen toplantıda gençlik, spor alanındaki çalışmalar ile projeler değerlendirildi.İllerdeki sportif altyapı ve gençlik çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Bak, il müdürleriyle ayrı ayrı konuşarak, devam eden ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırımlara dair değerlendirmelerde bulundu.İl müdürlerinin sürekli sahada gençler ve sporcularla iç içe olmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bak, tesislerin ihtiyaçlarının ve yatırımların hassas bir şekilde takip edilmesi talimatını verdi.