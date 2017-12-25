Bakan Bak, futbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman, Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından düzenlenen RİDEF Futbol Turnuvası'nın final karşılaşması öncesinde yapılan şöhretler maçında forma giydi.Ümraniye'deki Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuva kapsamında yapılan şöhretler maçında Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Metin Külünk, Hasan Turan, Osman Boyraz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar sahaya çıktı.Karşılaşmayı izleyenler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RİDEF Genel Başkanı Recep Albayrak, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.Şöhretler maçında 53 numaralı forma giyen Bakan Bak, genel olarak savunmada görev yaptı. Selim Temurci de attığı gollerle dikkati çekti. Karşılaşmayı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı takım, 6-5 kazandı.Osman Aşkın Bak, final maçının da başlama vuruşunu gerçekleştirdi.Eğlenceli görüntülere sahne olan maç sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Bak, şunları kaydetti:"Daha önce Çaykur Rizespor'da oynamış Rizeli eski futbolcular, milletvekillerimiz ve il başkanımızdan oluşan takımla maç yaptık. Güzel ve keyifli bir maç oynadık. Sporun birleştirici bir gücü var. Bütün hemşehrilerimiz bir arada. Hemşehri dernekleri İstanbul'da, gurbette bir araya geliyor, birbirleriyle kaynaşıyor. Güzel bir ortam var. Ben de bölgenin milletvekili, Gençlik ve Spor Bakanı olarak hemşehrilerimizle bir araya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu çok seviyor. Karadeniz insanı sporun içinde. Biz Rizeliler de gittiğimiz yere heyecan ve coşku katarız."Kendisinin Meclis Futbol Takımı'nda da oynadığını anlatan Bak, "Daha çok defansta görev yapıyorum. Ön libero ve stoperde oynuyorum. Önemli olan futboldan keyif almak. Selim Bey de futbolu biliyor. Takımda profesyonel futbolcular da vardı. Tatlı bir maç oldu. Şakalar yapıldı." diye konuştu.