Bakan Alves: 'Robinho tecavüzden hapse atılmalı'

Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Santos'a imza atan ancak İtalya'daki tecavüz davası nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Robinho ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşandı.



ARNAVUT BİR KIZA TECAVÜZ İDDİASI



2013 yılında Milan'da forma giyen Robinho'nun 23 yaşındaki Arnavut bir kıza toplu tecavüz eden isimler arasında adının geçtiği açıklandı. Milano'da tecavüz davasını gören mahkeme, 2017 yılında Robinho'nun 9 yıl hapsine karar verdi. Brezilyalı yıldız, bu karar itiraz etti ve gece kulübünde yaşanan bu olayın, genç kızın kendi rızasıyla olduğunu söyleyerek cezasının kaldırılmasını istedi.



SPONSORLAR BASKI YAPTI!



36 yaşındaki Robinho'nun davası devam ederken, yıldız futbolcunun Santos'a imza atmasının ardından Brezilya ekibinin bazı sponsorları duruma tepki gösterdi ve kontrat askıya alındı.



"ROBINHO'YU HAPSE ATMALIYIZ"



Brezilya Kadın, Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, Robinho ile ilgili olarak açıklama yaprak, Brezilyalı futbolcunun hapse atılmasını talep etti.



Bakan Damares Alves "Robinho derhal hapishaneye girmeli. Konuyla ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok. Dava temyizde olabilir ama ortada sızdırılan kayıtlar var. Ne isteyebilirim? Hapis! Hiçbir tecavüzcü alkışlanamaz." dedi.



KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI



Kısa bir süre önce Brezilya basınından GloboEsporte, İtalyan mahkemesinin Robinho'yu mahkum etmek için sunduğu telefon kayıtlarının dökümlerini yayınladı. Robinho ise bu davanın kendisiyle ilgili bir karalama kampanyası olduğunu, kadının olay sırasında sarhoş olduğunu iddia ederek yaşananların kendi rızasıyla olduğunu tekrarladı.



"GEREKİRSE BREZİLYA'DA HAPİS"



Konuyla ilgi sözlerine devam eden Bakan Damares Alves, "Bu adam kahraman kılığına girmek için sahaya dönmek mi istiyor? Duyduklarım midemin bulanmasına neden oldu. İstismar, tecavüzün herhangi bir değerlendirmesi, affı olmaz. Bu tür suçlardan taviz veremeyiz. Verilen cezayı İtalya'da Brezilya'da derhal çekmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



ÜLKELER ANLAŞIRSA BREZİLYA'DA HAPİS



Öte yandan Brezilya basını, Robinho'nun cezasının henüz kesinleşmediği için tutuklanamayacağını duyurdu. Ayrıca Brezilya'da doğmuş bir insanın iade edilmesinin yasak olduğu ancak İtalyalı ve Brezilyalı yöneticilerin anlaşması halinde, suçlu kişinin cezasını Brezilya'da çekmesi için bir anlaşmaya varılabileceğinin altını çizdi.



