Bakan açıkladı; "TFF ve yayıncı kuruluş anlaştı"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun anlaştığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Bakan açıkladı; 'TFF ve yayıncı kuruluş anlaştı'
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17 Kasım 2020 15:10
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmazlığın son bulunduğunu duyurdu.

Bakan Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür ederim, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



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