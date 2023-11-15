Bakambulu Kongo elemelere galibiyetle başladı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri ilk karşılaşmasında Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Demokratik Kongo, sahasında Moritanya'yı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakambulu Kongo elemelere galibiyetle başladı
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15 Kasım 2023 21:02
Son güncelleme 15 Kasım 2023 21:04
Afrika Dünya Kupası Elemeleri birinci hafta karşılaşmasında Galatasaraylı futbolcu Cedric Bakambu'nun da forma giydiği  Demokratik Kongo ile Moritanya karşı karşıya geldi.

Des Martyrs de la Pentecote Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Demokratik Kongo 2-0 kazandı. 

Kongo'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Yoane Wissa ile 82. dakikada Theo Bongonda kaydetti. 

Karşılaşmada Cedric Bakambu 85. dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, Afrika Dünya Kupası Elemelerine 3 puanla başladı. 

Demokratik Kongo, grubun bir sonraki maçında Sudan deplasmanına gidecek. Moritanya, Güney Sudan deplasmanında galibiyet arayacak.

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