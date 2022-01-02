Bakambu'ya en yakın takım Galatasaray

Mbaye Diagne'nin 3 ay sahalardan uzak kalacak olması, Mustafa Muhammed'in de Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle forvet bölgesinde sorun yaşayan Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi konusunda son aşamaya geldi.



Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen 31 yaşındaki oyuncunun Çin'in Beijing Gouan ekibiyle mukavelesi 31 Aralık 2021 itibariyle sona erdi. Artık istediği takıma gitme özgürlüğü bulunan Bakambu'ya İspanya'dan da bazı kulüplerin talip olduğunu belirten tintaamarilla sitesi, oyuncunun ise tercihini Galatasaray'dan yana kullanmaya yakın olduğunu belirtti.



BAŞARILI BİR KARİYERİ VAR



Süper Lig'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, 27 maçta 13 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Bakambu Çin'de ise oynadığı 66 maçta 45 gol atıp, 19 da asist yaptı. Bakambu başarılı kariyerinde Fransa Ligi ve İspanya Ligi'nde de önemli başarılara imza atmıştı.







