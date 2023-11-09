Bakambu: "Takımımla gurur duyuyorum"

Galatasaraylı Cedric Bakambu, Bayern Münih karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakambu: 'Takımımla gurur duyuyorum'
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09 Kasım 2023 01:21
Son güncelleme 09 Kasım 2023 02:17
Galatasaray'da Bayern Münih deplasmanında takımının tek golünü atan Cedric Bakambu, karşılaşma sonrası konuştu.

Bakambu, "Açıkçası ben takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar, hiçbir şekilde bırakmadık maçı. Bu da aklımızda tutmamız gereken şey, bu yolda devam etmeliyiz." dedi.

Bakambu ayrıca, "Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Her maçta aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç çok önemli. Kolay olmayacak ama aynı şekilde devam etmeliyiz" sözlerini sarf etti.

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