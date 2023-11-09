Bakambu: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Galatasaray'da Bayern Münih deplasmanında takımının tek golünü atan Cedric Bakambu, karşılaşma sonrası konuştu.
Bakambu, "Açıkçası ben takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar, hiçbir şekilde bırakmadık maçı. Bu da aklımızda tutmamız gereken şey, bu yolda devam etmeliyiz." dedi.
Bakambu ayrıca, "Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Her maçta aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç çok önemli. Kolay olmayacak ama aynı şekilde devam etmeliyiz" sözlerini sarf etti.
Bakambu, "Açıkçası ben takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar, hiçbir şekilde bırakmadık maçı. Bu da aklımızda tutmamız gereken şey, bu yolda devam etmeliyiz." dedi.
Bakambu ayrıca, "Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Her maçta aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç çok önemli. Kolay olmayacak ama aynı şekilde devam etmeliyiz" sözlerini sarf etti.
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