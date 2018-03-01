Bakambu resmen imzaladı; yeni rotası Çin...

Çin Süper Lig kulübü Beijing Guoan, transferi için 1,5 ay önce prensipte anlaştığı İspanya ekibi Villarreal'den Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.Çin kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Bakambu'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzaladığı ve basına tanıtıldığı bildirildi.Beijing Guoan ile federasyon arasındaki işlemler nedeniyle uzun süredir resmiyet kazanmayan Bakambu'nun transferi, Çin'de transfer döneminin son gününde tamamlanmış oldu.Kariyerine Fransa ekibi Sochaux'da başlayan Bakambu, 2014'te transfer olduğu Bursaspor'da yaklaşık bir yıl görev yapmış ve sonrasında Villarreal'e imza atmıştı.Çin basınında yer alan haberlerde, Bakambu'nun transferi için Çin Futbol Gelişim Fonu'na verilmesi gereken yüzde yüz oranındaki lüks vergisi de dahil olmak üzere 74 milyon avro ödendiği öne sürüldü. Ayrıca, Bakambu'nun yeni takımında yıllık brüt olarak 18 milyon avro kazanacağı iddia edildi.Kulüplerinin yabancı futbolcu transferinde astronomik miktarlar ödemesini engellemek isteyen Çin Futbol Federasyonu, altyapıyı güçlendirmek amacıyla yeni bir vergi sistemini hayata geçirmişti. Buna göre Çin kulüpleri, yabancı futbolcuları kadrosuna katmak için ödediği bonservis miktarı kadar ücreti, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çin Futbol Gelişim Fonu'na da vermek zorunda kalıyor.