Bakambu Marsilya'daki ilk maçında golünü attı, 3 puanı getirdi

Ligue 1'in 22. haftasında Marsilya, deplasmanda Lens'i 2-0'la geçti ve lider PSG'yi 10 puan farkla ikinci sıradan takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bakambu Marsilya'daki ilk maçında golünü attı, 3 puanı getirdi
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23 Ocak 2022 00:55
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Marsilya, deplasmanda Lens'e konuk oldu.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-0'lık net skorla kazandı ve üç puanı aldı.

Karşılaşmada kaptan Payet, 34. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek ilk yarıyı Marsilya'nın önde tamamlamasını sağladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü bırakmayan Marsilya'da 75. dakikada yeni transfer Cedric Bakambu oyuna girdi. 2 dakika sonra 77'de Guendouzi'nin asistinde Bakambu golünü atarak farkı ikiye çıkardı ve Marsilya'nın galibiyetini ilan etti.

Öte yandan Milli oyuncumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Marsilya 40 puana yükseldi ve PSG'nin 10 puan gerisinde ikinci sırada haftayı tamamladı. Lens ise 33 puanda kaldı.

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