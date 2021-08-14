Bakambu'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i kadrosuna kattığını duyurmuştu. Ünlü golcü Cedric Bakambu'dan, yıldız isme tebrik mesajı geldi.

, Fotoğraf; Instagram
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Bakambu'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
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14 Ağustos 2021 13:54
Cédric Bakambu
Cédric Bakambu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Güney Koreli savunmacı Min-Jae Kim'i renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi transfer açıklamasının ardından Fenerbahçe ile ismi anılan ve bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ünlü forvet Cedric Bakambu'dan flaş bir paylaşım geldi.

Koreli futbolcunun Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakambu, üzerine "Tebrikler kardeşim" yazdı. 30 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alıyor.




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