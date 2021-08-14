Bakambu'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Güney Koreli savunmacı Min-Jae Kim'i renklerine bağladığını açıkladı.Sarı-lacivertlilerin resmi transfer açıklamasının ardından Fenerbahçe ile ismi anılan ve bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ünlü forvet Cedric Bakambu'dan flaş bir paylaşım geldi.Koreli futbolcunun Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakambu, üzerine "Tebrikler kardeşim" yazdı. 30 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alıyor.