Bakambu'dan Barcelona itirafı

Olympiakos'ta forma giyen Cedric Bakambu, Barcelona ile ilgili bir itirafta bulundu.



Bakambu, 2020'de Barcelona'ya transfer olmak üzere olduğunu ancak anlaşmanın son anda iptal olduğunu söyledi.



32 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Ocak 2020'de Barcelona'ya kiralık transferim neredeyse tamamlanmıştı. Hatta bana anlaşmanın iptal olduğunu söylediklerinde İspanya'ya yola bile çıkmıştım. Eric Abidal, beni aradı ve kulübün davranışı nedeniyle özür diledi. Bence onun açısından şık bir davranıştı" sözlerine kullandı.



O dönem Çin ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Bakambu, daha sonra Ocak 2022'de Marsilya ile Avrupa kariyerine geri dönmüştü. Kongolu futbolcu, bu sezon başında ise Olympiakos'a transfer oldu.





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