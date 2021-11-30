Bakambu, Çin'den ayrıldı! Barcelona...

Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BJ Guoan'a veda etti.

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Bakambu, Çin'den ayrıldı! Barcelona...
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30 Kasım 2021 15:20
Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'da forma giyen Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıp, takımına veda etti.

2018'de Villarreal'den Çin'e 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Bakambu, Çin'de 87 maçta 58 gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan İspanyol basını ise, 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında Barcelona'ya transfer olacağını öne sürdü.

Bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen Kongolu futbolcunun adı Galatasaray'la da geçmişti.


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