Bakambu, Çin'den ayrıldı! Barcelona...

Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan forması giyen Cedric Bakambu, takımına veda etti. 👋 https://t.co/0VrZaS1yAu



— Sporx (@sporx) November 30, 2021

Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'da forma giyen Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıp, takımına veda etti.2018'de Villarreal'den Çin'e 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Bakambu, Çin'de 87 maçta 58 gol atma başarısı gösterdi.Öte yandan İspanyol basını ise, 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında Barcelona'ya transfer olacağını öne sürdü.Bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen Kongolu futbolcunun adı Galatasaray'la da geçmişti.