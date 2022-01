Bakambu: 'Avrupa'ya dönmek istiyorum'

Beijing Guoan ile sözleşmesini feshettikten sonra adı bir çok kulüple anılmaya başlayan Bakambu, flaş açıklamalar yaptı.



Transfer olduğu kulüplerle ilgili konuşan Bakambu, "Yaşadığım her deneyimin kendine has bir çekiciliği var. Belirli bir bölümü seçmek zor ama gurur duyuyorum ve tekrar yapmam gerekseydi yine yapardım. Zihnimi açtı, başka ufuklar görmemi sağladı, çok seyahat etmemi sağladı. Her zaman yurtdışında oynamak istediğimi söyledim. Allah'a şükür hayallerimi gerçekleştirebildim. Her deneyim beni etkiledi ama birini seçmem gerekirse Villarreal derim. Kariyerimin en başarılı yılları orada geçti. Benim için kariyerimde hatırlamak için en iyi zaman bu olurdu." dedi.



"SEVDİĞİNİZ ŞEYİ YAPMAK HER ZAMAN DAHA KOLAYDIR"



Beijing Guoan yıllarından bahseden Demokratik Kongo'lu forvet, "Sevdiğiniz şeyi yapmak, her zaman daha kolaydır. Daha önce de söylediğim gibi oraya futbol oynamak için gidiyorum, iyi bir kontrata sahip olduğum için şanslıydım. Yani takımla çok iyi anlaştığım yabancı takım arkadaşlarım oldu. Şehir, evden uzakta olduğunuzda da çok önemlidir. İyi uyum sağladım, Pekin süper bir şehir. Yani gelişmem için her şey vardı ve yapabildiğim de buydu. Performanslarımda ve istatistiklerimde de bu fark edildi." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"



Avrupa'ya dönmek istediğini belirten oyuncu, "Evet, Avrupa'ya geri dönmek istiyorum. Bu arada aile hayatım değişti, baba oldum, değişen çok şey var. Buraya aileme, sevdiklerime dönmem ve çocuklarımın büyümesini izlemem gerekiyor." şeklinde konuştu.



"SPORTİF MÜCADELEYİ TERCİH EDİYORUM"



Hangi lige transfer olmak istediğiyle ilgili sorulan soruya Bakambu, "Artık, sportif mücadeleyi tercih ediyorum, birbirimize yalan söyleyemeyiz. Çok seyahat ettim, iyi geçindim, çok tecrübe kazandım. Avrupa'da tamamen sportif bir proje arıyorum. Hangi kulübe transfer olmak istediğim benimle sözleşme imzalamak isteyen kulübe bağlı. İlişkilere çok önem veriyorum. Yönetim tarafından, özellikle de teknik personel tarafından istendiğimi hissetmek istiyorum. Bir anlamda koçun görüşünün de önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Sportif mücadelede aradığım şey bu açıkçası." dedi.



"BARÇA İLE ANILMAK BENİM İÇİN GURUR"



Barcelona ile adının anılmasının gurur verici olduğunu söyleyen forvet, "Barça ile anılmak elbette gurur verici. Şimdi, bu başlı başına bir amaç değil, motivasyon kaynağı olarak alıyorum bunu, beni performans göstermeye itiyor. Çin'deki çalışmamın karşılığını aldığımı kanıtlıyor. Dünyanın diğer ucuna gitmeme rağmen, Avrupa takımları hala Cedric Bakambu'yu düşünüyor ve bu benim için yapılan işin meyvesi." ifadelerini kullandı.



"ÇOK FAZLA BAĞLANTIM OLDU"



Bir çok kulüple görüştüğünü söyleyen tecrübeli oyuncu, "Evet çok fazla bağlantım oldu. Artık karar vermem gerekecek ve nasıl olacağını göreceğiz. Bu konuda doğru kararı vermeyi umuyorum, çok da endişelenmiyorum. İstediğimi yaptığım sürece hayal kırıklığına uğramam." açıklamasında bulundu.



Cedric Bakambu geçen sezon Beijing Guoan ile çıktığı 13 maçta 5 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





