Bakalorz: 'Türkiye'ye kaosu yaşadım'

Geçtiğimiz sezon Denizlispor forması giyen ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini fesheden Marvin Bakalorz, yaşadıklarını Almanya'da Bild Gazetesi'ne paylaştı.



Denizlispor'dan alacağını tahsil edemediğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimde hiç böylesine bir kaosun içinde olmadım. İlk 2 ay maaş geldi ancak sonra gittikçe azalmaya başladı. 2021'de hiç maaş alamadık ve sürekli istemeye devam ettik. Cevap hep aynıydı, 'Para geliyor, para geliyor'. Ama hala gelmedi." dedi.



"İNSANLARIN SICAKLIĞI BENİ ETKİLEDİ"



Denizlispor'da yaşadıklarına rağmen Türkiye'yi çok güzel hatırlayacağını belirten Bakalorz, "Türkiye'de yine de güzel zamanlar geçirdim. İnsanların sıcaklığı ve samimiyeti beni çok etkiledi. Hayatım boyunca görüşeceğim arkadaşlar edindim." ifadelerini kullandı.



Denizlispor'dan 1 yılın ardından ayrılan Bakalorz, tekrar Almanya'ya döndü ve Duisburg ile sözleşme imzaladı.







