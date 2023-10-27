Baja Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı valilik önünde düzenlenen seremoni ile başladı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu Valiliği koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel Bolu'da gerçekleştirilen "100. Yıl Rallisi" ve Baja Şampiyonası'nın start alması için Bolu Valiliği önünde tören düzenlendi.



Bolu'ya gelen ralli araçları ile Baja Şampiyonası'na katılacak arazi araçları İzzet Baysal Caddesi'nde renkli görüntülere sahne oldu.



Vatandaşların ilgiyle karşıladığı seremonide her iki şampiyonaya da katılan 85 araç tek tek start noktasından çıkış yaptı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Off-Road Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında araçlar yarın yollarda olacak.



Yarışlar, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.



