Bailly için menajerinden flaş açıklama!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Eric Bailly için menajerinden açıklama geldi. Menajer Rafaela Pimenta, "Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bailly için menajerinden flaş açıklama!
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12 Aralık 2023 18:58
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Eric Bailly için bir açıklama geldi.

Fildişili oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Bailly için yaptığı açıklamada, oyuncunun haklarının ihlal edildiğini söyledi.

"TEPKİMİZİ GÖSTERMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Pimenta, "Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş, Eric Bailly ile birlikte; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ı "performans düşüklüğü" ve "takım içindeki uyumsuzluklar" nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

BAŞKAN ARAT'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadro dışı kalan oyuncuların ardından, "Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız. Kadro dışı bırakılanlar oyuncular ile ilgili devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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