Baiano: 'Rizespor'dan kimse böyle bir şey beklemiyordu'

- Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu, maçı kazanmaları halinde kendilerine olan güvenin artacağını söyledi.Brezilyalı oyuncu, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman kulübe fayda sağlamak için çalıştığını, hocanın isteklerini düşünerek performansını sahaya yansıttığını belirtti.Sezona çok kötü başladıklarının altını çizen Baiano, "" dedi.Kulübe hizmet vermek için çalıştığına dikkati çeken Bainao, "" diye konuştu.Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının çok zor ve değerli olduğunun altını çizen Baiano, şunları kaydetti:Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Yeşil-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı.Rize temsilcisi, ilk 20 dakikanın ardından çalışmayı basına kapalı sürdürdü.Öte yandan idman öncesi Çay İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri, futbolculara kendi çizdiği resimleri hediye etti.Hamza Hamzaoğlu, bir süre öğrencilerle top oynadı.